شكرا لقرائتكم خبر عن 1.3 مليار ريال لرفع سلامة الطرق بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف نائب وزير النقل م. بدر الدلامي، عن اعتماد 1.3 مليار ريال، بما يعادل ثلث ميزانية وزارة النقل في 3 سنوات، لرفع مستوى جودة الطرق في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى وجود نحو 200 مشروع لرفع مستوى الأمان بالشوارع وتخفيض عدد الوفيات والحوادث.

تقاطعات المساروأوضح لـ ”الخليج 365”، أنه جرى حل الإشكاليات المتعلقة بمسار «دائري الدمام»، مع تقاطعات بعض الجهات، إذ تم الاتفاق بشكل نهائي على المسار، ويجري العمل، حاليا، على التصاميم، على أن يبدأ العمل بمجرد الانتهاء منها، مشيرا إلى إحالة الطريق لأمانة الشرقية بحكم فك الاختصاص بين الوزارة والأمانة.

ركائز أساسيةوبين «الدلامي» أن هناك 4 ركائز أساسية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية أهمها الترابط، إذ وصلت المملكة إلى المستوى الأول على مستوى العالم في ترابط الطرق، وثانيا: الجودة، إذ احتلت المملكة المرتبة 26 على مستوى دول العالم، إلا أن هناك طموحا بالوصول ضمن الـ 6 دول الأولى على مستوى العالم في جودة الطرق.

سلامة الطرقوأشار إلى أن ركائز المنظومة تشمل «السلامة»، إذ جرى خفض نسبة الحوادث من عام 2016 وحتى الآن إلى 50 %، من 28 لكل ألف، إلى 14 لكل ألف، ومن المأمول الوصول إلى أقل من 8.

وأوضح أن الركيزة الأخيرة تتمثل في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى طرق ذكية تليق بالمملكة، وهذا المجال يحتاج إلى دعم من القطاع الخاص.

200 مشروع لرفع مستوى الأمان وتخفيض الوفيات

توسع في استخدام التكنولوجيا للوصول إلى طرق ذكية

50 % تراجعا في نسبة الحوادث مقارنة بـ 2016