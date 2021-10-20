شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يتابع تطورات «الشؤون الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، أمس، على الهيكل التنظيمي لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، المعتمد للمرحلة الانتقالية «RHD2.0».

واستمع، خلال استقبال سموه لمدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر الصافي، إلى شرح عن الدور التنظيمي والرقابي والإشرافي، ورسم السياسات والإستراتيجيات والتخطيط والتنظيم والإشراف، في إطار سعي المديرية للتطوير والارتقاء.

ونوه سمو محافظ حفر الباطن بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من رعاية واهتمام في كافة المجالات ومنها القطاع الصحي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، وقدم سموه التهنئة لوزير الصحة فهد الجلاجل على الثقة الملكية الغالية بتعيينه وزيرا للصحة، كما قدم شكره لدعم القطاع الصحي بالمحافظة على رفع جودة أداء الخدمات الصحية.

وفي ختام اللقاء وجه سموه الشكر والتقدير لمدير الشؤون الصحية ولمنسوبي صحة المحافظة على دورهم واهتمامهم في تجويد المخرجات والأداء لخدمة المستفيدين من الخدمات الصحية بالمحافظة.