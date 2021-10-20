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تفعيل «عالمي الوقاية من العدوى»

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الدمام - شريف احمد - فعّلت إدارة مكافحة العدوى، التابعة لصحة حفر الباطن، الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى تحت شعار «احرص على أن تكون غايتك هي الوقاية من العدوى»، وذلك بهدف تسليط الضوء على جهود المملكة في محاربة جائحة «كوفيد-19»، بالإضافة إلى أهمية التركيز على أنشطة مكافحة العدوى وتطبيقها؛ للحد من انتقال العدوى والتوعية بأهمية مكافحة العدوى في المنشآت الصحية، وتحسين السلوك وتحقيق ممارسات رعاية صحية أكثر أمانًا.

وتحرص صحة حفر الباطن على تفعيل الأيام العالمية لرفع معدل الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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