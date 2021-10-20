شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل «عالمي الوقاية من العدوى» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فعّلت إدارة مكافحة العدوى، التابعة لصحة حفر الباطن، الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى تحت شعار «احرص على أن تكون غايتك هي الوقاية من العدوى»، وذلك بهدف تسليط الضوء على جهود المملكة في محاربة جائحة كورونا «كوفيد-19»، بالإضافة إلى أهمية التركيز على أنشطة مكافحة العدوى وتطبيقها؛ للحد من انتقال العدوى والتوعية بأهمية مكافحة العدوى في المنشآت الصحية، وتحسين السلوك وتحقيق ممارسات رعاية صحية أكثر أمانًا.
وتحرص صحة حفر الباطن على تفعيل الأيام العالمية لرفع معدل الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.