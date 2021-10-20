شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس جمعية برهان لتحفيظ القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن، أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية برهان لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة سعد المشحن وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمكتب سموه في ديوان المحافظة.

ورحب سموه في بداية اللقاء برئيس وأعضاء مجلس الإدارة، متمنيا لهم التوفيق والسداد في المهام والأعمال المناطة بالجمعية لخدمة كتاب الله الكريم، مؤكدا دعم واهتمام وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بكل ما يختص بكتاب الله الكريم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام.

من جانبه عبر رئيس وأعضاء جمعية برهان لتحفيظ القرآن بمحافظة حفر الباطن، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ حفر الباطن على توجيهاته ومتابعته المستمرة وحرصه وعنايته بكتاب الله الكريم.