شكرا لقرائتكم خبر عن 1340 جولة رقابية تكشف 78 مخالفة «صحية» بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية منشأتين مخالفتين وضبطت 78 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وذلك في 1340 جولة رقابية نفذتها الأمانة، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

وقالت الأمانة إنها استقبلت 8 بلاغات عبر مركز البلاغات 940، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق «توكلنا».

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكل مدن ومحافظات المنطقة. ودعت الأمانة الجميع لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الأنظمة والتعليمات، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.