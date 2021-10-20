شكرا لقرائتكم خبر عن بحث فرص تحسين وتطوير النشاط الطلابي بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالله القرني، ومدير إدارة نشاط الطلاب بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية فيصل العتيبي، فرص التحسين والتطوير المستمر لعمليات النشاط الطلابي، والبرامج والأنشطة المنفذة والتي تتضمن أقسام النشاط الاجتماعي والكشفي والثقافي والعلمي.

وأشاد القرني خلال استقباله العتيبي، في مقر مكتبه، أمس، بحضور رئيس قسم البرامج العامة والتدريب محمد الشهري، ورئيس قسم النشاط الكشفي فهد الدعجاني، والمساعد للشؤون التعليمية المكلف عبدالسلام الشهري، والمساعد للشؤون المدرسية أحمد الغامدي، بجهود الإدارة طيلة العام، في إقامة البرامج والأنشطة الطلابية المتنوعة، والتي تنمي مهارات الطلاب، وحرصها على تنوع فعالياتها وشمولها، والتي تنعكس إيجابا على أبنائنا الطلاب.

فيما أكد العتيبي أهمية النشاط، ودوره الكبير في صقل مواهب الطلاب في المدارس، وتنمية ما لديهم من إبداعات، في ضوء خطط النشاط، وبرامجه المتعددة التي نؤمن بنتائجها الإيجابية وأثرها الملموس في المدارس، مشيرا إلى تقديم الدعم والمساندة كافة لرواد النشاط بالمدارس، والتطلع إلى المزيد من المبادرات والبرامج النوعية والقيمة التي تكون حافزا للارتقاء وتحقق رؤية المملكة 2030.