محمد بن مسعود - الدمام - لا تتناول هذا الطعام على الإفطار مهما يكن .. خطير للغاية قد يصيب بالالتهاب الكلوي والمرض الخبيث (تعرف عليه الآن)

أنواع عديدة من الأطعمة يعتاد الملايين من الناس تناولها في وجبة الإفطار، منها المربي، البيض، الجبن الرومي والبيضاء، الفول، ولكن هناك نوعًا واحدًا من الأطعمة لا ينبعي تناوله خلال الإفطار والبعد عنه نهائيًا نظرًا لأضراره الكارثية على الجسم.

وحذر خبراء التغذية بجامعة تكساس الأمريكية، من نوع واحد من الأطعمة يؤثر على الجسم بالسلب ويسبب أضرار صحية، ربما تصل إلى حد الإصابة بالسرطان بسبب التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخله، بحسب «سكاي نيوز».

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وأوضحت الباحثة «ماريا فنسي»، أن الكثيرين يميلون إلى تناول الخبز المحمص مثل التوست المحمص، ولكنهم لا يعرفون الخطر الذي يعرضون أنفسهم إليه: «أخطر شيء في آلة تحميص الخبز، أنها تحدث تفاعلات سريعة وتؤدي إلى إرسال جزيئات سامة إلى الهواء بمجرد التشغيل، إلى جانب أن تحميص شريحة الخبز إلى درجة الإحراق مضر بالصحة».

وحذرت الباحثة من ارتباط إحراق الخبز بأمراض السرطان، بسبب التفاعلات الكيمائية التي يتعرض لها العيش جراء إحراقه، ويفضل تسخينه فقط سواء توست أو الأنواع الأخرى من الخبز .

أستاذ علوم الأغذية: العيش المحمص خطر جدًا على الصحة

وشرح الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، أن أي مادة نشوية إذا تعرضت لدرجة حرارة 120 درجة مئوية أي إلى حد الإحراق، بيحصل تفاعل في مكونات العيش بسبب الحرارة العالية وبينتج عنها مركبات الأكريلاميد: «دي مادة مش كويسة خالص، وخطيرة على الإنسان».

وذكر أستاذ علوم الأغذية خلال حديثه لـ«الوطن»، أن مادة الأكريلاميد، تنتج عن الحرارة المرتفعة في طهي النشويات وتسبب تكسر النتيروجين وبالتالي تشكل عبئًا على الكلى، إذ أن المركبات النيتروجينية قد تؤدي إلى الإصابة بالتهاب كلوي حاد ومزمن: «الطبقة البنية اللي بتبقى على العيش نتيجة الإحراق، بتسبب أنواع السرطانات على المدى الطويل، ومينفعش أننا ناكل عيش محروق أو متحمص أيا كان نوعه».