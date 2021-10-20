اخبار الرياضه السعوديه «التورنيدو» يعبر بالزعيم

محمد بن مسعود - الدمام - واصل لاعب الهلال سالم الدوسري مستوياته الكبيرة وكان من أهم العناصر التي جعلت الفريق الهلالي يتأهل إلى نهائي القارة بأهدافه الحاسمة، حيث سجل هدفاً وصنع آخر في مباراة فريقه في دور الثمانية أمام بيرسبولس الإيراني، وواصل تألقه في مباراة نصف النهائي أمام فريق النصر وسجل هدف الفوز للهلال، وهو هدف العبور إلى نهائي القارة. يذكر أن الدوسري حصل على جائزة الاتحاد الآسيوي في مباراته أمام الفريق الإيراني، وتم اختياره كأفضل لاعب في مباراة النصر للمرة الثانية على التوالي. وكان اللاعب سالم ظهر طوال المباراة بمستوى كبير وله تأثير كبير في فوز الهلال.
وقد أجمع النقاد وبعض المواقع الرياضية بأنه يستحق أن يكون أفضل لاعب في آسيا لهذه النسخة.
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