اخبار الرياضه السعوديه جائزة الوزير للهلال

محمد بن مسعود - الدمام - بعد فوز ‏ممثل الوطن ⁧‫الهلال⁩ على فريق النصر في دور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا، حصل الهلال على جائزة وزير الرياضة بمناسبة التأهل لنهائي آسيا، والبالغة 100 ألف ريال لكل لاعب، حيث الخليج 365 أن أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي قبل المباراة عن 100 ألف ريال لكل لاعب من الفريق الذي يستطيع الوصول إلى اللعب على نهائي القارة. وتأتي هذه الجائزة تحفيزاً لمواصلة التفوق في المباراة النهائية وتحقيق إنجاز يسجل باسم الوطن.

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