اخبار الرياضه السعوديه «النصر» والنهائي لـ «الزعيم»

شهد اللقاء سيطرة متبادلة، وظهر الحماس والندية منذ الدقائق الأولى للمباراة، ومن هجمة مرتدة منظمة، تبادل الثلاثي موسى ماريغا ومحمد البريك وقوميز الكرة، لتصل لماريغا الذي سددها بقوة داخل الشباك النصراوية هدفا أول للهلال (د:16). وقبل نهاية الشوط الأول أشهر الحكم الأسترالي كريس بيث البطاقة الحمراء مباشرة للاعب النصر علي لاجامي، بعد تدخله القوي على موسى ماريغا.
وفي الشوط الثاني، ضغط النصر مبكراً على المرمى الهلالي، ومن ركلة زاوية تمكن تاليسكا من تعديل النتيجة برأسية جميلة لتسكن الشباك الهلالية (د:50). ومن مجهود فردي رائع، تلاعب سالم الدوسري بالدفاع النصراوي، وسدد الكرة في الزاوية البعيدة عن الحارس وليد عبدالله، لتسكن الشباك النصراوية هدفا ثانيا للهلال (د:71). وبعد خمس دقائق وقتا بدل ضائع، أعلن الحكم كريس نهاية اللقاء بفوز الهلال بهدفين لهدف، وتأهله عن جدارة واستحقاق لنهائي دوري أبطال آسيا، ليغادر النصر البطولة بشرف.
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