اخبار الرياضه السعوديه رئيس اتحاد الرماية لـ«عكاظ»:السماح للمرأة بالرماية.. وقريباً أندية لها بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - كشف لـ«عكـاظ» رئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير سعود بن خالد بن عبدالله، أنه سيتم تكريس الجهود لتوفير البيئة المناسبة لممارسة الرماية تحت إشراف وتنظيم الاتحاد، وإشراف فريق عمل احترافي لوضع إستراتيجية وخطة وأهداف مرسومة للاتحاد، مؤكدا أن الرماية تحظى بدعم لا محدود من القيادة الحكيمة، ومن جانب وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مشددا على أن الأرقام التي تحققت في القطاع الرياضي خصوصا باتحاد الرماية لم تكن لتجد موطئ قدم على أرض الواقع لولا التحرك من رؤية واضحة وعمل دؤوب.

وأشار رئيس اتحاد الرماية إلى أن هناك إقبالا كبيرا من قبل النساء على بطولات الرماية بالمملكة، وتم تخصيص دورات لهن للتعلم على الرماية.

وأضاف خلال حديثه: قريباً سيتم السماح للمرأة لتكون رامية، مؤكدا أن هناك أندية جديدة للرماية سوف ترى النور بعدد من مناطق مملكتنا الغالية، وسيتم الإفصاح عنها قريبا.

وشهدت رياضة الرماية مؤخرا مشاركة فتيات سعوديات لأول مرة في برنامج تدريبي يشرف عليه مدربين دوليين، حيث تهدف الدورة إلى تجهيز عدد من المدربات وعضوات طاقم التحكيم.