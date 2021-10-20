وأشار رئيس اتحاد الرماية إلى أن هناك إقبالا كبيرا من قبل النساء على بطولات الرماية بالمملكة، وتم تخصيص دورات لهن للتعلم على الرماية.
وأضاف خلال حديثه: قريباً سيتم السماح للمرأة لتكون رامية، مؤكدا أن هناك أندية جديدة للرماية سوف ترى النور بعدد من مناطق مملكتنا الغالية، وسيتم الإفصاح عنها قريبا.
وشهدت رياضة الرماية مؤخرا مشاركة فتيات سعوديات لأول مرة في برنامج تدريبي يشرف عليه مدربين دوليين، حيث تهدف الدورة إلى تجهيز عدد من المدربات وعضوات طاقم التحكيم.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه رئيس اتحاد الرماية لـ«عكاظ»:السماح للمرأة بالرماية.. وقريباً أندية لها بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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