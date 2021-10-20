اخبار الرياضه السعوديه «الفورمولا 1».. حضور جماهيري 100 %

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الجهة المسؤولة عن تنظيم وترويج جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، إطلاق بيع تذاكر الدخول العام، التي سترفع سعة السباق الأول للبطولة في جدة إلى 100%، بعد طرح 40% فقط من التذاكر في البداية بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كوفيد-19.

ويتزامن هذا الإعلان مع تخفيف وزارة الصحة السعودية الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا، التي ستشهد السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما.

وتأتي إتاحة تذاكر الدخول العام مع بدء العد التنازلي للظهور الأول لسباقات الفورمولا1 في جدة، في الوقت الذي تتزايد فيه حالة الترقّب للحدث الكبير خصوصا بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن الحفلات الموسيقية المصاحبة للحدث وتأكيد حضور نخبة من ألمع نجوم الغناء والموسيقى في العالم، حيث سيحيي جيسون ديرولو وتيستو حفل السبت 4 ديسمبر، وجاستن بيبر وآيساب روكي وديفيد غيتا حفل الأحد 5 ديسمبر. وتلبي تذاكر الدخول العام تطلعات الجمهور لحضور الحدث الرياضي والترفيهي الأضخم في تاريخ المملكة، سواء للاستمتاع بإثارة السباق، أو الفعاليات الترفيهية الممتعة. ويوفر هذا الخيار لعشاق الفورمولا 1 إطلالة على إثارة السباق في حلبة كورنيش جدة المذهلة على مدار 3 أيام، والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المصاحبة في منطقة الجمهور، حيث يعرض السباق على الشاشات العملاقة، إلى جانب حضور حفلات ما بعد السباق.

بدوره، رحّب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، بهذا الإعلان، معبرا عن سعادته بتوسيع عروض التذاكر وإتاحة الفرصة أمام المزيد من الجمهور للاستمتاع بهذا الحدث الكبير، خصوصا مع قرار وزارة الصحة بتخفيف الإجراءات الاحترازية.

وقال رئيس اتحاد السيارات: «انطوت خططنا لاستضافة الفورمولا1 في السعودية على إتاحة الفرصة للجميع للاحتفال بهذه المناسبة الرائعة، ومن هذا المنطلق، فإننا سعداء بمنح الجمهور فئة جديدة من تذاكر الدخول العام إلى جانب باقاتنا الأخرى، خصوصا بعد نفاد تذاكر المدرجات الرئيسية والضيافة المتميزة بشكل سريع، حيث يُعد الدخول العام خياراً جديداً للجماهير التي ترغب في مشاركتنا بينما نكتب التاريخ في شهر ديسمبر».

وأكمل: «أمام الجمهور فرصة لا تفوّت لثلاثة أيام من التجربة الترفيهية التي لا تنسى، وأدعو الجميع إلى اغتنام هذه الفرصة وشراء تذاكرهم مبكراً لضمان مشاركتنا الاحتفال بهذه المناسبة على حلبة كورنيش جدة».