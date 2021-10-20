اخبار الرياضه السعوديه الجوف تستضيف بطولة «كاراتيه الجامعات»

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور حمد آل الشيخ، تنطلق اليوم (الأربعاء) بطولة الكاراتيه ضمن مسابقات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، والتي تستضيفها جامعة الجوف حتى يوم بعد غد (الجمعة) بمشاركة أكثر من 100 لاعب يمثلون 16 جامعة سعودية.

من جانبه، أوضح مدير البطولة الدكتور أحمد السنتلي بأن البطولة تأتي بعد استئناف بطولات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، حيث استعدت فيها الجامعات من فترة، وتضم الجامعات لاعبين أولمبيين قادرين على المنافسة في المحافل الدولية، متوقعا أن تكون المنافسات فيها الكثير من الإثارة والندية.

واختتم تصريحه بقوله: «إن البطولة ستقام في جميع الأوزان الخمسة الدولية، وكذلك منافسات الكاتا الفردي والكاتا الجماعي».

يذكر أن جامعة الجوف «المستضيفة» استعدت وسخرت إمكاناتها لتظهر البطولة كما في المسابقات الدولية.