اخبار الرياضه السعوديه الجوف تستضيف بطولة «كاراتيه الجامعات»

من جانبه، أوضح مدير البطولة الدكتور أحمد السنتلي بأن البطولة تأتي بعد استئناف بطولات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، حيث استعدت فيها الجامعات من فترة، وتضم الجامعات لاعبين أولمبيين قادرين على المنافسة في المحافل الدولية، متوقعا أن تكون المنافسات فيها الكثير من الإثارة والندية.
واختتم تصريحه بقوله: «إن البطولة ستقام في جميع الأوزان الخمسة الدولية، وكذلك منافسات الكاتا الفردي والكاتا الجماعي».
يذكر أن جامعة الجوف «المستضيفة» استعدت وسخرت إمكاناتها لتظهر البطولة كما في المسابقات الدولية.
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