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اخبار الرياضه السعوديه الجوف تستضيف بطولة «كاراتيه الجامعات»

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محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور حمد آل الشيخ، تنطلق اليوم (الأربعاء) بطولة الكاراتيه ضمن مسابقات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، والتي تستضيفها جامعة الجوف حتى يوم بعد غد (الجمعة) بمشاركة أكثر من 100 لاعب يمثلون 16 جامعة سعودية.

من جانبه، أوضح مدير البطولة الدكتور أحمد السنتلي بأن البطولة تأتي بعد استئناف بطولات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، حيث استعدت فيها الجامعات من فترة، وتضم الجامعات لاعبين أولمبيين قادرين على المنافسة في المحافل الدولية، متوقعا أن تكون المنافسات فيها الكثير من الإثارة والندية.

واختتم تصريحه بقوله: «إن البطولة ستقام في جميع الأوزان الخمسة الدولية، وكذلك منافسات الكاتا الفردي والكاتا الجماعي».

يذكر أن جامعة الجوف «المستضيفة» استعدت وسخرت إمكاناتها لتظهر البطولة كما في المسابقات الدولية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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