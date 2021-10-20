محمد بن مسعود - الدمام - بعيداً عن الاعلام.. مقتل المقدشي بمعارك الجوبة في مأرب وهذا مصير جثته (تفاصيل+صورة)

قتل المهندس عبد الباري عبدالله محمد صلاح المقدشي في جبهة الجوبة جنوب محافظة مأرب شرق البلاد. وذالك اثر مواجهات عنيفة بين الجيش الموالي للشرعية وجماعة الحوثيين في الجوبة. قد يهمك ايضاً واشار مصدر خاص ان المقدشي اصيب بشظايا قذيفة حوثية بالصدر والراس. وواصل قائلا انه تم نقل جثته الى ثلاجة الموتى بالمستشفى العسكري في مارب.

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