محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يخطط بعد لمخاطبة الشعب الروسي بشأن جائحة كورونا. موسكو، 20 أكتوبر – سبوتنيك. ورد دميتري بيسكوف على سؤال بهذا الصدد، قائلا: “كلا حتى الآن، سنخبركم في حال تقرير إلقاء خطاب بهذا الصدد”. يتبع..

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الروسية لـ"سبوتنيك": بوتين لن يتوجه بكلمة للشعب الروسي بشأن جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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