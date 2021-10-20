هيئة النقل تكشف آخر تطورات تطبيقات نقل الركاب

الرياض - محمد عبدالله - قال متحدث الهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، إن لدينا نموًا عاليًا لدينا في مجال نقل الركاب ونهدف إلى تحفيز السعوديين والسعوديات العاملين في المجال على مواكبة ذلك.

وتابع الزويد خلال لقائه المذاع على قناة العربية، إن مدينة الرياض من أعلى استخدامًا لتطبيقات نقل الركاب ويليها مكة المكرمة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة على الترتيب.

وأكمل، أن الدعم المقدم للمستفيدين مستمر من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية هدف لتحقيق العدد المستهدف، مشيرًا إلى تسجيل 900 ألف مواطن ومواطنة سجلوا في تلك التطبيقات.

وكانت الهيئة العامة للنقل، قد دعت الباحثين عن عمل والعاطلين والراغبين في زيادة دخلهم الشهري للانضمام للعمل الحر في النقل المُوجّه من خلال تطبيقات تقل الركاب.

وشاركت الهيئة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، بيّنت من خلالها آلية الاستفادة من برنامج الدعم الشهري والذي يصل إلى 2400 ريال، عند إكمال 42 رحلة شهريًا.

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