بالفيديو.. حسن العمري يروي تفاصيل رحلة الحصول على رخصة غوص حول العالم

الرياض - محمد عبدالله - استعرض برنامج «يا هلا» المذاع عبر فضائية «روتانا خليجية»، اليوم الثلاثاء، قصة إرادة مُلهمة لأحد أصحاب الإعاقة (حسن العمري) الذي حول الإعاقة لإرادة وهزم بإصراره العقبات التي تجاوزت 20 عاما.

وقال العمري الذي يعمل مشرفًا تنفيذيًا في مطار الملك عبدالعزيز وحاصل على رخصة غوص حول العالم: «إن الله أحبني فابتلاني بإعاقة منذ عمر 14 عاما واستطعت مع الألم والرضا والتصالح مع الذات أن أصنع لنفسي أشياء جديدة لم أكن أحلم بها».

وتابع أن أول تجربة للكرسي كانت صعبة نفسيًا وحسيًا ومعنويًا لكن قدرت أتصالح مع نفسي ويوم ورا يوم تعودت وتطورت من نفسي وتأقلمت على الوضع، ووصلت لمرحلة في حياتي أن الكرسي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتي اليومية ونصفي الثاني.

مشيرًا إلى أن أصعب مراحل مر بها هي أو يوم جلوسه على الكرسي بعد فقدانه للوعي 9 أشهر، مؤكدا أن الواقعة كانت نتيجة تهور والقيادة موجها رسالة للشباب «أن مثال حقيقي أمامكم.. انتبهوا لأنفسكم فالسرعة والتهور في القيادة نهايتها إما وفاة أو بتر أو إعاقة دائمة».

واستطرد: «جلستي في المستشفى شبهتها بالبغبغان في القفص وفور خروجي منه عشت الحياة لكن تفننت برسم حياتي والكفاح والتحدي ودخلت الجامعة بالشغف والطموح والتحدي.. ولأمانة الله ما وصلت لهذا المستوى إلا بعد بصمات كبيرة في حياتي من المقربين على الصعيد الأسري والعمل»، مؤكدا أن الحياة جميلة وما وقفت على كرسي متحرك.

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