خصم 70% للمسافرين بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيس الخطوط الحديدية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، خصمًا خاصًا للمسافرين عبر قطار الشرق وقطار الشمال 70% بمناسبة ذكرى مرور 70 عامًا على تأسيس النقل بالخطوط الحديدية.

وأوضحت «سار»، عبر حسابها بتويتر اليوم الثلاثاء، أن الخصم سيكون للحجوزات المنفذة يوم غد الأربعاء 20 أكتوبر فقط من الساعة العاشرة صباحاً عبر التطبيق الإلكتروني باستخدام الرمز «RAIL70» شريطة أن يكون السفر في الفترة من 20 أكتوبر إلى 27 نوفمبر.

وأضافت أن الخصم متاح فقط للحجوزات الحديثة المنفذة على رحلات شبكتي الشمال والشرق، ولكل من درجتي الأعمال والاقتصادية، شاملًا كل التذاكر، مشيرة إلى أن التذاكر متاحة وفقاً لأولوية الحجز، ويطبق العرض على أول 200 حجز فقط.

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