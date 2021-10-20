للتخلص من الضغوط النفسية عند هزيمة فريقك المفضل.. استشاري يوضح

الرياض - محمد عبدالله - أوضح الدكتور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، طريقة التخلص من الضغوط النفسية عند هزيمة الفريق المفضل في المنافسات الرياضية.

وأضاف الحبيب، خلال لقائه المذاع ببرنامج «ياهلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن الضغوط النفسية تنقسم إلى نوعين أولهما ضغوط داخلية (كوجود شخصية حساسية، مثالية، شكاكة، مترددة)، وهناك الضغوط الخارجية (طلاق، هزيمة ناد مفضل).

وأكمل، يجب تحديد سبب التوتر، لمعرفة ما إذا كان بسبب هزيمة الفريق (ضغط خارجي) أو بسبب ضغط داخلي، وفي حالة اكتشاف أن المتوتر هنا حساس أو شكاك فعليه العمل على تلك الصفات ويمكن الخروج إلى استراحة أو مطعم.

ونصح الحبيب بمعرفة إدارة الضغوط لأن الإنسان يخترق من خمسة أبواب (عاطفي، نفسي، الإيجابي، السلوكي، طريقة التفكير)، وحال قدرة الإنسان على معرفة الباب الذي يخترق منه يحدد بعده موقع ظهور الاختراق النفسي.

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