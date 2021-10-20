من الجامعة إلى المطبخ.. ثلاث فتيات يحققن حلمهن في مطعم الأسماك بتبوك

الرياض - محمد عبدالله - شاركت قناة «روتانا خليجية» قصة ثلاث فتيات سعوديات كافحن لتحقيق حلمهن، بعد الانتهاء من الدراسة الجامعية، وأسسن مطعم الأسماك الخاص بهن، ليكون واحدًا من أشهر مطاعم منطقة تبوك.

وقالت الشيف، وعد أنور، إحدى الفتيات المؤسسات للمطعم، إن طاقم العمل بالكامل من الفتيات السعوديات، يتولين الإشراف على كل مراحل العمل من الطبخ إلى الإعداد والتقديم، وكل احتياجات المطعم.

واوضحت أن هناك 15 فتاة يعملن في المطعم، وقالت: «نحن في الحقيقة سعيدات في بيئة العمل الناجحة، وأتمنى أن نكون قمنا بعمل جيد بأيادي نسائية».

وأوضحت أنور أن مطعم «fish on dish» متخصص في المأكولات البحرية للعائلات، ويهدف إلى تمكين المرأة السعودية من الأعمال، لتتحول المرأة من مجرد مستهلكة إلى منتجة.

وتوجهت بالشكر إلى القائمة على المطعم على جهودها، وكذلك زميلاتها، وأضافت: «نتمنى من أهل تبوك دعمنا، وتشجيعنا لتقديم الأفضل من المأكولات البحرية».

وعن آلية سير العمل، اوضحت إحدى المشاركات إن العمل مقسم إلى أقسام، وهناك مشرفة مسؤولة عن النظافة التي هي من أولويات المطعم.

وأوضحت أن المطعم يتميز بأطباق الصيادية، التي تخص أهل الساحل الشمالي، والاستاكوزا والجمبري، مع الاهتمام بأدوات الطهي بشكل خاص.