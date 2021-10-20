مشترك يسدد 30 ألف ريال استهلاك كهرباء.. والشركة تتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تلقت شركة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، بلاغًا من أحد المشتركين يتضرر فيه من سداد 30 ألف ريال مقابل استهلاكه.

وقالت الشركة، عبر حسابها الرَّسمي «العناية بالمشتركين» بموقع تويتر، إنَّ المستفيد يمكنه الحصول على خدمة الفحص؛ للتأكد من سلامة العداد، من خلال موقع الشركة عبر الرابط اضغط هنا:

وتابعت، أن خطوات الحصول على الخدمة تتضمن: الضغط على أيقونة «الشكاوى واختيار خدمات المشتركين ومن ثم الضغط على شكوى جديدة والطلبات واختيار طلبات الفواتير وفحص العداد».

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