محمد بن مسعود - الدمام - رسالة حوثية إلى ‘‘النخبة الحضرمية’’ وتحذير شديد اللهجة

وجهت مليشيا الحوثي رسالة وتحذير شديد اللهجة إلى ‘‘النخبة الحضرمية’’ بعد اعتقال ناشط تابع للحراك الجنوبي في حضرموت.

وقال القيادي الحوثي حسين العزي، في تغريدة له مساء اليوم: ‘‘نشجب وندين مواصلة احتجاز الأخ عبدالفتاح صالح جماجم على خلفية آرائه السياسية المناهضة (للعدوان والاحتلال)’’ بحسب تعبيره.

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وأضاف القيادي الحوثي: ‘‘نحذر من المساس بحياته هو وأي يمني يقبع في معتقلات الغزاة’’ بحسب وصفه.

ورد متابعون على القيادي الحوثي متسائلين عن مصير آلاف الناشطين والمخالفين في الرأي، المختطفين لدى مليشيا الحوثي، حيث مر على اختطاف بعضهم أكثر من 6 سنوات، وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام.

وكانت مصادر، تحدثت عن إطلاق ‘‘النخبة الحضرمية’’ وهي قوات غير حكومية، سراح الناشط في الحراك الجنوبي عبدالفتاح جماجم بعد تدخل قبلي، عقب اختطافه من إحدى نقاط التفتيش قبل أيام بتهمة نشر فيديوهات تسيء لها.