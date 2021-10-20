شاهد.. حريق هائل يلتهم طائرة ركاب أمريكية في حادث مروع بهيوستن

تعرضت طائرة ركاب أمريكية لحادث مروع أدى إلى احتراقها بالكامل إثر اصطدامها أثناء الإقلاع بأحد المطارات في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة، وكان على متنها 21 شخصًا بينهم الطاقم، حيث تم إنقاذهم دون أن يتعرضوا لأذى، وفق سبوتنيك.
وتفصيلاً، ذكرت ذلك قناة “إن بي سي دي إف دبليو” الأمريكية، مشيرة إلى أن الطائرة تعرضت للاصطدام الذي نتج عنه حريق هائل أثناء محاولة الإقلاع بمطار هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.
ونشرت القناة مقطع فيديو يرصد لحظة اندلاع النيران في الطائرة، التي حولتها إلى رماد.
وقال موقع “كليك تو هيوستن” الأمريكي إن الطائرة كانت تقل 21 شخصًا على متنها بينهم الطاقم المكون من 3 أفراد، مشيرًا إلى أنه تم إخلاؤهم جميعًا بأمان قبل احتراق الطائرة.
وأوضح الموقع أن الطائرة المحترقة طراز ماكدونال دوغلاس “إم دي 87” أمريكية الصنع ويمكنها نقل أكثر من 170 راكبًا كحد أقصى للحمولة.
20 أكتوبر 2021 – 14 ربيع الأول 1443 12:47 AM
اصطدمت بأحد المطارات.. وكان على متنها 21 شخصًا بينهم الطاقمبالفيديو .. حريق هائل يلتهم طائرة ركاب أمريكية في حادث مروع بهيوستن
تعرضت طائرة ركاب أمريكية لحادث مروع أدى إلى احتراقها بالكامل إثر اصطدامها أثناء الإقلاع بأحد المطارات في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة، وكان على متنها 21 شخصًا بينهم الطاقم، حيث تم إنقاذهم دون أن يتعرضوا لأذى، وفق سبوتنيك.
وتفصيلاً، ذكرت ذلك قناة “إن بي سي دي إف دبليو” الأمريكية، مشيرة إلى أن الطائرة تعرضت للاصطدام الذي نتج عنه حريق هائل أثناء محاولة الإقلاع بمطار هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.
ونشرت القناة مقطع فيديو يرصد لحظة اندلاع النيران في الطائرة، التي حولتها إلى رماد.
وقال موقع “كليك تو هيوستن” الأمريكي إن الطائرة كانت تقل 21 شخصًا على متنها بينهم الطاقم المكون من 3 أفراد، مشيرًا إلى أنه تم إخلاؤهم جميعًا بأمان قبل احتراق الطائرة.
وأوضح الموقع أن الطائرة المحترقة طراز ماكدونال دوغلاس “إم دي 87” أمريكية الصنع ويمكنها نقل أكثر من 170 راكبًا كحد أقصى للحمولة.
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