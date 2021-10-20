إعلام: كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاورخ باليستي من غواصة

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ أجرت تجربة ناجحة لإطلاق نوع جديدة من الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من الغواصات.
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، في خبر عن التجربة الصاروخية، مشيرة إلى التجربة الصاروخية لبيونغ يانغ جرت صباح اليوم الثلاثاء، وتم خلالها إطلاق صاروخ من غواصة.
وذكرت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لم يشرف على إجراء التجربة الصاروخية، التي جرت اليوم، بالقرب من موقع “سينبو”، الذي يوجد به حوض بناء الغواصات الرئيسي في كوريا الشمالية.
وذكر تقرير آخر لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن الصاروخ قصير المدى وأنه حلق لنحو 590 كيلومترا ووصل إلى ارتفاع 60 كيلومترا.
يذكر أن كوريا الشمالية أجرت تجارب صاروخية سابقة لإطلاق صواريخ من غواصات عامي 2016 و2019.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إدانتها للتجربة الصاروخية لكوريا الشمالية، بينما قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، إن استمرار إطلاق الصواريخ يشكل تهديدا خطيرا للمجتمع الدولي بصورة عامة واليابان بصورة خاصة.
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