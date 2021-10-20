محمد بن مسعود - الدمام - بدء الجولة النهائية للتصفيات.. مصرع قيادي حوثي قبيل عاصفة التحرير النهائي

قتل قيادي حوثي، اليوم الثلاثاء، بنيران آخر بمدينة تعز؛ في سياق جولة نهائية للتصفيات البينية، قبيل عاصفة التحرير النهائي.

وذكر المتحدث العسكري باسم محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، في بلاغ أطلع عليه “المشهد اليمني”، أن القيادي المتحوث فواز مجلي، لقي مصرعه على يد القيادي المتحوث الاخر وسيم هادي بمنطقة الستين، بالدائري الشمالي للمحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من ايران.

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وأشار الى أن القياديان القاتل والمقتول من سكان منطقة المطار القديم قبل أن يفروا منها بعد تحريرها من قبل أبطال الجيش اليمني في المحافظة.

يأتي ذلك في سياق جولة التصفيات البينية النهائية بين عناصر المليشيا، قبيل انطلاق عاصفة التحرير النهائي خلال الايام القادمة.