شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الإذاعة والتلفزيون» يحدد معايير نجاح الإعلام والان نبدء بالتفاصيل
وأشار في ورقة عمل قدمها خلال مشاركته في النسخة الأولى لمؤتمر الإعلام العربي، الذي ينطلق بالتزامن مع انعقاد الدورة الحادية والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس، إلى وجود تكامل في الأدوار بين محتوى الشاشة ومحتوى المنصات الرقمية، وهو ما يعظم إمكانية الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى التركيز على أهمية صناعة محتوى خاص وإضافي للمنصات.
وشارك في المؤتمر نخبة من وزراء الإعلام في العالم العربي، والخبراء على مستوى العالم، للتباحث في مستقبل الإعلام الحكومي، في ظل تراجع مستوى تأثيره، بسبب تعدد الوسائط البديلة والمنافسة، التي يلقاها بعد تعدد الوسائط الخاصة، والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى تراجع المحتوى البرامجي، وكذا سرعة وسهولة انتشار المضامين الإعلامية.