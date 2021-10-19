شكرا لقرائتكم خبر عن «موارد الشرقية» ترصد 35 مخالفة بمنشآت تجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية أمس، حملة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في مدينة الدمام شملت منشآت تجارية متفرقة، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال والعاملين بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.

وشملت الحملة زيارة ٦٠ منشأة مختلفة الأنشطة، نتج عنها رصد 35 مخالفة لنظام الإقامة والعمل، تمثلت بمخالفات التوطين المتعلقة بالمهن التي يحظر على غير السعوديين العمل بها، واتخذت الإجراءات النظامية بحق هؤلاء المخالفين، والمخالفات التي يحظر العمل بها لدى غير صاحب العمل أو يعمل لحسابه الخاص، أو في غير مهنته، أو دون الحصول على رخصة عمل.