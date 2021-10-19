“النيابة العامة”: حقوق المؤلف تحظى بحماية جزائية مقرّرة وحق استئثاري وحصري له ولخلفه العام

محمد بن مسعود - الدمام - تعزيزاً للإبداع الفكري وتنمية لروافد المعرفة وتشجيعاً على رفعة الابتكار ونهضة التميز العلمي

قالت النيابة العامة إن حقوق المؤلف تحظى بحماية جزائية مقرّرة، وحق استئثاري وحصري للمؤلف وخلفه العام من بعده، بما يعزّز جانب الإبداع الفكري وينمي ازدهار روافد المعرفة، ويشجع على رفعة الابتكار ونهضة التميز العلمي.

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: إن المُصنف هو أي عمل أدبي أو علمي أو فني، والمُصنف المشترك هو المصنف الذي يشترك في وضعه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، سواء أمكن فصل إسهام كل منهم في العمل أم لم يمكن ذلك.

وتابعت: “المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته أو باسمه ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة”.

وأردفت: “المصنف السمعي، أي تثبيت سمعي لأداء أو صوت معين مهما كانت طريقة التثبيت، والمصنف السمعي البصري أي مصنف معد للسمع والنظر في آن واحد، يتكون من مجموعة من الصور المترابطة والمصحوبة بأصوات والمسجلة على دعامة ملائمة ويعرض بواسطة أجهزة مناسبة”.

وأوضحت النيابة العامة أن المصنف المشتق هو كل مصنف يوضع استناداً إلى مصنف آخر سابق له.