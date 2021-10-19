اخبار الخليج – الدكتور داوود نصيف يستقبل وفد الشركة الأمريكية لتقنيات التكرير المتطورة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الدكتور داوود نصيف رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين (بابكو) ظهر اليوم (الثلاثاء) وفد شركة تقنيات التكرير المتطورة برئاسة السيد جاك ريدي – العضو المنتدب. وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور نصيف بالوفد الأمريكي، واستعرض معه الوضع الحالي للخدمات التي تقوم شركة تقنيات التكرير المتطورة بتزويدها لشركة بابكو في مجال الإدارة الكاملة لمحفز وحدة بابكو للتكسير الهيدروجيني للنفط المتبقي، والتي تعد واحدة من أهم المكونات الجوهرية في برنامج تحديث مصفاة بابكو، والذي تسعى من خلاله شركة بابكو لزيادة السعة الاستيعابية لمصفاة البحرين من 267 ألف برميل إلى 380 ألف برميل يومياً.

تجدر الإشارة أن شركة بابكو قامت بترسية عقد خدمات التكسير الهيدروجيني على شركة تقنيات التكرير المتطورة – ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية لمدة خمس سنوات. كما تجدر الإشارة أن شركة تقنيات التكرير المتطورة عبارة عن مشروع مشترك بين شركة جريس ومؤسسة شيفرون، كما أنها واحدة من أكبر مزودي خدمات محفز التكسير الهيدروجيني. حضر الاجتماع السيد حافظ القصاب – القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لشركة بابكو رئيس مشروع تحديث مصفاة بابكو، بالإضافة إلى وفد شركة تقنيات التكرير المتطورة، والذي ضم كلاً من السيد كريس ديلون – نائب العضو المنتدب، والسيد برونو تومبولسي – المدير العام، والسيد بالبير لاكانبال – الخبير الاستشاري، والسيد لوقا جرونفيلد – مدير المبيعات الإقليمي.