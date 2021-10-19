محمد بن مسعود - الدمام - هزت جريمة وحشية احدى مناطق مديرية عتمة بمحافظة ذمار عقب اقدام مشرف حوثي على قتل زوجته الحامل رميا بالرصاص بدم بارد. وقالت مصادر محلية أن مشرف مليشيات الحوثي في منطقة بني رفيع ويدعى “نسيم حسن دهمش” المكنى” “أبو مران” أقدم على قتل زوجته الحامل ” بشيرة أحمد الشريفي” رمياً بالرصاص بعد ضربها بشدة. قد يهمك ايضاً وأوضحت المصار إلى أن الجريمة وقعت في قرية “بني دهمش” عزلة بني رفيع بمديرية عتمة بمحافظة ذمار. وأشارت المصادر إلى أن زوج الضحية مدمن “مخدرات” وهي عادة طبيعية أصبحت لدى مشرفي مليشيات الحوثي في السنوات الأخيرة بعد انتشار المخدرات في مناطق سيطرة الحوثي يشكل اثار مخاوف مراقبون على حياة المواطنين الذي ليس لهم علاق بالحرب القائمة.

كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو : تفاصيل جريمة بشعة هزت محافظة ذمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.