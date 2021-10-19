محمد بن مسعود - الدمام - ورد للتو : هذا ما يحدث الان في الجوبة بعد عملية تسلل فاشلة

هذا ما يحدث الان في الجوبة بعد عملية تسلل فاشلة

اندلعت معارك عنيفة اليوم الثلاثاء، بين ميليشيا الحوثي وقوات الجيش الوطني المسنودة برجال القبائل، في مديرية الجوبة المحاذية لمدينة مارب، بعد أيام من دخول عناصر الميليشيا مركز مديرية العبدية.

قد يهمك ايضاً

وقالت مصادر ميدانية إن معارك عنيفة اندلعت اليوم الثلاثاء، على طول خطوط النار، في مديرية الجوبة، وذلك عقب تسلل مليشيا الحوثي نحو المديرية.

وأشارت المصادر الميدانية، الى أن “المعارك العنيفة التي تشهدها مديرية الجوبة جنوبي مارب خلفت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات”.

وأشارت المصادر، إلى أن جثث عشرات العناصر الحوثية المتسللة ما تزال حتى الآن، مرمية على طول خطوط النار والمواقع التي حاولوا التسلل منها.

وكانت المليشيات، أعلنت الأسبوع الماضي، دخول مديرية الجوبة، قبل إطلاق عملية عسكرية واسعة انتهت بطردها من قرية واسط، التي تسللت إليها المليشيات.