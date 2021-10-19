محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – مكة المكرمة: ألقت قوات شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر، عبثا بأحد أجهزة الرصد الآلي (ساهر). وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر، عبثا بأحد أجهزة الرصد الآلي (ساهر)، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مكة تطيح بمواطنين عبثا بأحد أجهزة “ساهر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.