شكرا لقرائتكم خبر أمام خادم الحرمين.. وزير الصحة يؤدي القسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس عبر الاتصال المرئي، فهد الجلاجل، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرا للصحة، قائلا (بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص). وعبر خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه.



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