جامعة الملك عبدالعزيز تحتفي باليوم العالمي للعصا البيضاء

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وشملت الفعاليات ورشة تدريبية على مهارات استخدام العصا البيضاء، كما أقيمت مسابقة مسار ذوي الإعاقة البصرية، بمشاركة أشخاص من غير ذوي الإعاقة البصرية، تهدف إلى تعريف المبصرين والمجتمع بالتحديات التي تواجه المكفوفين أثناء تحركهم سواء بالعصا أو من غيرها، إلى جانب توعيتهم بأهمية العصا البيضاء لذوي الإعاقة البصرية، وتسهيل تنقلهم من خلال المشاريع المبتكرة والوسائل الحديثة، كما قام الطلاب بتجربة السير لمسافات محددة بالعصا البيضاء وهم مغمضو الأعين باستخدام قناع مخصص للمسابقة.
وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني، أن الجامعة تحتفي باليوم العالمي للعصا البيضاء وتسعى لتحقيق بيئة تعليمية يتساوى فيها الجميع، بحسب اختلاف قدراتهم الجسدية والحسية، حيث عملت على تحسين البيئة للطلاب من ذوي الإعاقة، فيما قدمت أفضل الخدمات من خلال مشروع سهولة الوصول وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من أخذ مكانهم المناسب في المجتمع.
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