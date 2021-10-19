أمير مكة بالنيابة يطلع على مشاريع النقل

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وتسلم أمير مكة بالنيابة التقرير السنوي لمشروعات النقل بمحافظات منطقة مكة المكرمة، البالغ إجماليها 90 مشروعا، تبلغ أطوالها 1650 كلم، انتهى تنفيذ 32 مشروعا منها، ويجري العمل في 58 مشروعا.
كما استقبل أمير المنطقة بالنيابة، في الإمارة بجدة أمس، مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة المعين حديثا، موسى الفيفي.
وتمنى للفيفي التوفيق في مهام عمله الجديد.
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