أمير مكة بالنيابة يطلع على مشاريع النقل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة أمس، مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس خالد العتيبي.

وتسلم أمير مكة بالنيابة التقرير السنوي لمشروعات النقل بمحافظات منطقة مكة المكرمة، البالغ إجماليها 90 مشروعا، تبلغ أطوالها 1650 كلم، انتهى تنفيذ 32 مشروعا منها، ويجري العمل في 58 مشروعا.

كما استقبل أمير المنطقة بالنيابة، في الإمارة بجدة أمس، مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة المعين حديثا، موسى الفيفي.

وتمنى للفيفي التوفيق في مهام عمله الجديد.