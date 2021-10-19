شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة يؤكد استمرار أعمال رصد ومراقبة مستجدات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي استمرار «الصحة» في القيام بأعمال الرصد والمراقبة لمستجدات فيروس كورونا، لافتا إلى جاهزية الصحة وقدرتها على التعامل مع أي تطور للجائحة، حيث تواصل الوزارة تنفيذ الخطط وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأشاد المتحدث الرسمي، بالدور الفاعل للوعي المجتمعي والتعاون الذي أبداه أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، الذي انعكس إيجابا في ارتفاع أعداد المحصنين في المملكة؛ حيث أسهم ذلك في تجاوز مراحل مهمة في مواجهة الجائحة والحد من انتشارها، وكان له الأثر الملموس في انخفاض الحالات الحرجة والإصابات الناجمة عن كورونا كوفيد 19، وارتفاع حالات التعافي، وهو ما نشهده حاليا في مختلف مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة، فقد تناقصت بشكل ملحوظ أعداد مرضى كورونا، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة حاليا في عدد محدود من هذه المستشفيات.

ودعا الدكتور العبدالعالي الجميع إلى المحافظة على ما تحقق من منجزات ومكتسبات في المملكة خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن تحسن الوضع الوبائي وانخفاض الإصابات أسهم بحمد الله في تخفيف الإجراءات الاحترازية، وهو ما يتطلب منا جميعا مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية الخاصة بهذه المرحلة، حيث إن الجائحة لا تزال قائمة، ومتحورات الفيروس موجودة.

وأشار إلى ضرورة الاستمرار في التقيد بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة «حيث تعد هذه الأماكن بيئة صالحة لانتقال الفيروسات»، مع أهمية تطهير الأيدي، وتجنب ملامسة الأسطح الملوثة، وضرورة استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا لمقاومة المتحورات وحماية أفراد المجتمع والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق أعلى مستويات المناعة المجتمعية.

أبرز ما ذكره متحدث الصحة:

