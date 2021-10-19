إزالة تعديات على مساحة 11 ألف م2 في الخمرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية المليساء الفرعية تعديات عبارة عن خيام مخالفة بحي الخمرة على مساحة 11 ألف م2، وذلك ضمن الجهود المستمرة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري. وأوضحت أن الفرق الميدانية باشرت متابعة تعديات 13 من الخيام المقامة بطرق مخالفة على طريق الليث، حيث جرى إزالة جميع المخالفات، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار جهودها للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.



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