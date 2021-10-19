القبض على 150 متهما لتهريبهم حشيشا و66 طن قات

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وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، تمكنت الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران، من إحباط محاولات تهريب طن و276 كجم من الحشيش المخدر و66 طنا و464 كجم من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين في ذلك البالغ عددهم 150 متهما، منهم 47 مواطنا، و103 متهمين من مخالفي نظام أمن الحدود بينهم 89 من الجنسية الإثيوبية، و10 من الجنسية اليمنية، و3 من الجنسية الصومالية، ومتهم واحد من الجنسية الإرتيرية.
وأوضح العقيد القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدا منيعا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.
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