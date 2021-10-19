شكرا لقرائتكم خبر رفع الكفاءة والطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بجاهزية منظومة الخدمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من أجل ضمان جودة البيئة التعبدية رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزية منظومة الخدمات الفنية والتشغيلية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والاستعداد الكامل للقوى البشرية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.

وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق المهندس سلطان القرشي، أن الرئاسة رفعت الكفاءة والطاقة التشغيلية لأصول المسجد الحرام شاملة العناصر الكهربائية والميكانيكية والأنظمة مع تهيئة المساحات المخصصة للصلاة وللطواف، إضافة لتقديم منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات والإجراءات التي تحرص على تنفيذها في سبيل ذلك.

وأشار إلى أن الوكالة عملت على متابعة الحالة التشغيلية لجميع السلالم والمصاعد الكهربائية، والتأكد من جاهزية جميع أجزائها ومتابعة الخطة التشغيلية لمشغلي السلالم والمصاعد الكهربائية، وتفقد منظومة الصوت من خلال جهاز إشرافي للتأكد من تطبيق جميع المهام وفق المعايير الفنية المعتبرة، إضافة إلى عمل الاختبارات اللازمة لمنظومة الصوت بشكل يومي داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته، يشرف عليها فريق مختص.

وبين أن الوكالة رفعت طاقة التكييف بالمسجد الحرام وتشغيل جميع وحداته الـ(AHU)، والعناية بتلطيف الهواء في ساحات المسجد الحرام باستخدام تكنولوجيا تبريد الهواء بالرذاذ من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي، لخفض درجة حرارته، مبينا أن مراوح الرذاذ موزعة على ساحات المسجد الحرام، وبسرعة تدفق هواء تصل إلى (1100 CFM) تشغل في أوقات الصلوات وعند امتلاء ساحات المسجد الحرام وارتفاع درجة الحرارة، وإعادة تشغيل جميع صنابير الوضوء بدورات المياه إلى الخدمة بعد إلغاء تطبيق التباعد عند استخدامها وبعد التأكد من جاهزيتها وعملها بالشكل المطلوب.

من التجهيزات:

200 سلم كهربائي

14 مصعدا

8000 سماعة بمنظومة الصوت

5000 عربة عادية

3000 عربة كهربائية

250 مروحة رذاذ موزعة على ساحات المسجد الحرام

3 نقاط لتوزيع العربات

4 مداخل تؤدي إلى الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي:

