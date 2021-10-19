شكرا لقرائتكم خبر تحديث جديد يقلص التباعد بين الطلاب ويسمح للمعلمين باستخدام الواقي البلاستيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية)، إضافة تحديثين جديدين ضمن البروتوكولات الصحية في منشآت التعليم العام والتعليم العالي الجامعي، تمثلا في تقليص حد التباعد إلى 30 سم بين الطاولات في التعليم العام والجامعي، وإمكانية استخدام الواقي الطبي بدلا من الكمامة للمعلمين في حال الحرص على إيصال رسالتهم وتوضيح مخارج الحروف، تضمن الدليل المختصر لاستخدام واقي الوجه البلاستيكي الذي أصدرته (وقاية) أخيرا، 4 مزايا لاستخدام الواقي، منها منع الرذاذ الصادر من المرتدي من الأمام، إضافة إلى أنه يسمح بإظهار تعابير الوجه ويوضح مناطق الحروف التي لا تظهر مع ارتداء الكمامة، في المقابل بين الدليل عيوب الواقي بأنه لا يوفر الحماية ولا يمنع الرذاذ المتطاير من الجوانب. من جهة أخرى تضمن الدليل طريقة الارتداء والخلع، بحيث يجري توسيع الشريط المطاطي بالإبهام ووضع الشريط المطاطي خلف الرأس، بحيث تستقر الإسفنجة على الجبهة. كما تضمن الدليل طريقة التنظيف والتطهير، بحيث يجب أن تستخدم واقيات الوجه بحسب تعليمات المصنع وعدم استخدامها لأكثر من مرة، إذا لم تكن قابلة للتطهير. مزايا الواقي الطبي:





يوفر الحماية لمرتدي الواقي من الأمام ولكن لا يوفر الحماية من الجوانب



يمنع الرذاذ الصادر من المرتدي من الأمام ولكن لا يمنع الرذاذ المتطاير من الجوانب



يسمح بإظهار تعابير الوجه ويوضح مناطق الحروف التي لا تظهر مع ارتداء الكمامة



بعض الأنواع يمكن استخدامها أكثر من مرة بحسب تعليمات الشركة المصنعة



طريقة التنظيف والتطهير



استخدام واقيات الوجه بحسب تعليمات المصنع، وعدم استخدامها لأكثر من مرة إذا لم تكن قابلة للتطهير.



يمسح الوجه الداخلي متبوعا بالوجه الخارجي.



يمسح الوجه الخارجي بعد رشه بمحلول يحتوي على هايبوكلوريت الصوديم أو رباعي الأمونيوم، أو استخدام المناديل التي تحتوي على ذلك.



يمسح الوجه الخارجي بالماء لإزالة أي بقايا من المطهر.



تنشيف الواقي بالمناديل أو تركه حتى يجف.



تخزينه في مكان جاف جيد التهوية.



يجب الحرص والتأكيد على عدم استخدام الواقي لأكثر من شخص.



طريقة الارتداء والخلع:



توسيع الشريط المطاطي بالإبهام ووضع الشريط المطاطي خلف الرأس، بحيث تستقر الإسفنجة على الجبهة.



بمجرد وضع الواقي يتم التأكد من أنه يغطي مقدمة وجوانب الوجه ومن عدم ترك أي مناطق مكشوفة.



يجب أن يكون شريط الجبهة فوق الحاجب بحوالي 3 سم، بحيث يكون الجزء السفلي من الدرع أسفل مستوى الذقن.



يجب أن يغطي الواقي الوجه دائما وعدم رفعه للأعلى.



يمكن إعادة استخدام واقيات الوجه في حال بقيت الأجزاء (المطاط، الإسفنج، البلاستيك) سليمة.



عدم مشاركة الواقي مع أي شخص آخر.



لا ينبغي لمس الجزء الأمامي من واقي الوجه في أي وقت.



يخلع الواقي بسحب المطاط من الجوانب.



التخلص من واقي الوجه بأمان إذا لم يكن قابلا لإعادة الاستخدام.



غسل الأيدي بعد الخلع.



كانت هذه تفاصيل خبر تحديث جديد يقلص التباعد بين الطلاب ويسمح للمعلمين باستخدام الواقي البلاستيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.