243 جولة رقابية على مستشفيات المدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت صحة المدينة المنورة 243 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية، والمجمعات الطبية، إضافة للصيدليات، وذلك خلال الفترة من 10-15 أكتوبر الحالي. وتهدف الجولات إلى التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وشملت الجولات 63 زيارة للمستشفيات، و35 زيارة للمراكز الحكومية و120 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 25 زيارة للصيدليات.



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