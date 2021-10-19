“رفع جودة البناء وسلامة المنشآت”.. مختص في العقار يكشف أبرز مميزات كود البناء السعودي (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

قال غازي العباسي، الأكاديمي المختص في العقار، إن كود البناء السعودي له العديد من المميزات ولعل أبرزها هو رفع جودة البناء وضمان سلامة المنشآت.

وأكد “العباسي” خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، اليوم الثلاثاء: “إن الكود الهندسي هو عبارة عن تقنين للمواصفة، ففي الماضي كانت المكاتب الهندسية تصمم المشاريع بناء على أكواد عالمية في الحسابات الهندسية، أما كود البناء السعودي عمل على توحيد المرجعية وأصبحت المواصفة مقننة”.

وتابع: “أصبحت المرجعية واحدة فلو ظهر أي خلاف يتم الرجوع للكود السعودي وبذلك أصبحت المرجعية هندسية سعودية خالصة، وليس هناك إضافة جديدة للسوق وإنما هو تقنين للمواصفة حيث يبدأ الكود من البناء المعماري وصولا إلى الأحمال الكهربائية ومختلف أعمال البناء”.