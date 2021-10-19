شرطة جازان: ضبط 65  كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر بمحافظة الدائر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس:

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط (65) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر مخبأة في خزان وقود مركبة، يقودها مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أنه جرى إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.