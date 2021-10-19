خلال 3 شهور.. “المودة” تقدّم 100 ألف خدمة لـ36 ألف مستفيد

محمد بن مسعود - الدمام - “السمنودى”: الجمعية استقطبت شباب الوطن ونسبة السعودة 85%

قدّمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 100 ألف خدمة في الأداء الاجتماعي استفاد منها أكثر من 36 ألف مستفيد خلال الربع الثالث من العام الحالي.

أعلن عن ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر (العادي) والرابع عشر (غير العادي) برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية وممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جمعان الزهراني مدير مركز التنمية الاجتماعية.

وأكد “السمنودي” أن طموح الجمعية ومنسوبيها للنهوض بالعمل بما يحقق تطلعات القيادة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات رؤية 2030.

وتابع قائلًا: نكون نموذجاً ملهماً في بناء منظومة حلول أسرية مستدامة ومؤثرة في المجتمع وفق رؤية واضحة لتحسين جودة حياة الأسرة عبر منظومة مبتكرة ومتكاملة من الحلول النوعية والاستباقية والشراكات المؤثرة في بيئة داعمة وممكنة.

ونوه بما تحقق من قفزات كبرى في الجمعية الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي على مستوى المملكة، كما أنها الجمعية الأولى في المملكة الحاصلة على 11 جائزة تميز اجتماعي ومؤسس ورقمي وتعمل للحفاظ على هذا المستوى؛ مما أحدث أثراً نوعياً على مستوى جودة الخدمات والتوسع في تقديم الخدمات لتلامس جميع المتغيرات المحيطة بالأسرة سواءً كانت اجتماعية أو نفسية أو اقتصادية.

وأبان “السمنودي” أن الجمعية تمكنت بحمدالله من الحصول على أكثر من 10 مناقصات ومشاريع اسناد حكومية، كما أنها أصبحت بيت خبرة في القطاع غير الربحي سواءً في الأداء الاجتماعي أو المؤسسي أو الاقتصادي حيث تم النقل المعرفي لأكثر من 120 جهة , واهتمت الجمعية باستقطاب الكفاءات المتميزة من شباب وشابات الوطن حيث بلغت نسبة السعودة أكثر من 85% كما تساهم الجمعية بتطويرهم المستمر عبر بناء قدراتهم وتحسين مهاراتهم وكذلك تحسين بيئة العمل وفق معايير أفضل بيئة عمل Grate Place to work.

فيما استعرض المدير العام للجمعية محمد ال رضي ما تحقق من إنجازات خلال الربع الثالث للعام الحالي على مستوى الأصعدة المختلفة لخدمة الأسرة والمجتمع, وذكر خلال كلمته أن عدد المستفيدين من الخدمات في الأداء الاجتماعي تجاوز 36.457 مستفيدًا تم تقديم 134.860 خدمة لهم, كما بلغ متوسط الأداء العام 81% ومتوسط الأداء المؤسسي 84% ومتوسط الأداء الاقتصادي 79%, كما بلغت نسبة متوسط رضا أصحاب المصلحة 90%, كما حصلت الجمعية على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي,

كما ألقى ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جمعان الزهراني مدير مركز التنمية الاجتماعية؛ كلمة أشاد بما تقدمه المودة من جهود في خدمة الأسرة والمجتمع وما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية أثبت التزام المودة بمبدأ الحوكمة والشفافية كمبدأ استراتيجي وقيمي تبني عليه عملها التنموي لتقوية روابط الأسرة وتحقيق استقرارها.

وفى الختام اعتمد أعضاء الجمعية العمومية المحاسب القانوني الجديد وتعديل اللائحة الأساسية للجمعية بشأن الاقتراض والرهن لدى البنوك,

واختتم الاجتماع رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل السمنودي بشكر كافة أعضاء الجمعية العمومية وممثل التنمية الاجتماعية على حضور الاجتماع.