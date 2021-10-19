محمد بن مسعود - الدمام - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط (65) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في خزان وقود مركبة، يقودها مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة. 19 أكتوبر 2021 – 13 ربيع الأول 1443 08:53 PM شرطة جازان: ضبط 65 كيلو من الحشيش المخدر مخبأة في خزان وقود مركبة مواطن شرطة جازان: ضبط 65 كيلو من الحشيش المخدر مخبأة في خزان وقود مركبة مواطن صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط (65) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في خزان وقود مركبة، يقودها مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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