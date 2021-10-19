مزاد الصقور في الخليج يواصل تسجيل الأرقام القياسية… فيديو وصور

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل أسعار الصقور في السعودية، تسجيل أرقام قياسية، حيث بيعت ثلاثة صقور بمبلغ 261 ألف ريال سعودي (69585 دولارا) مساء الأحد، ضمن فعاليات الليلة الثالثة عشر من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي.

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