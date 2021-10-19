اخبار دوليه – جلالة الملك المفدى يستقبل وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، هذا اليوم في قصر الصخير معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة زيارته للبلاد.

ونقل معالي الوزير إلى جلالته تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأصدق تمنياتهما لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين بدوام التقدم والرقي.

ورحب جلالة الملك المفدى بوزير التجارة السعودي وأبلغه جلالته أيده الله بنقل تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وتمنياته الخالصة لهما بدوام الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرخاء والتطور تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

وأعرب جلالته عن اعتزازه بما يربط المملكتين الشقيقتين من علاقات تاريخية وثيقة وراسخة وما يشهده التعاون والتنسيق المشترك بينهما من تطور ونماء في جميع الميادين وخاصة في قطاع التجارة، مشيداً حفظه الله ورعاه بالجهود والمساعي الخيرة لأخيه خادم الحرمين الشريفين في توثيق أواصر العلاقات البحرينية – السعودية في المجالات كافة.

معرباً معالي وزير التجارة السعودي عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على حسن الضيافة والوفادة، وعلى حرص جلالته المستمر لتعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات.