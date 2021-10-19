اخبار دوليه – السنغال تضبط أكثر من طنين من الكوكايين النقي

محمد بن مسعود - الدمام - قالت البحرية في السنغال اليوم الثلاثاء إنها ضبطت أكثر من طنين من الكوكايين النقي على متن سفينة قبالة ساحل البلاد على المحيط الأطلسي في أكبر ضبطية كوكايين على الإطلاق تقوم بها الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وقالت البحرية في بيان إن القوات البحرية مدعومة بغطاء جوي من القوات الجوية الفرنسية عثرت على الكوكايين، الذي يزن 2026 كيلوجراما، على سفينة كانت على بعد 363 كيلومترا من الساحل وعلى متنها طاقم من خمسة أفراد.

ويستخدم تجار المخدرات منطقة غرب أفريقيا عادة كنقطة عبور للكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا.

وكانت السلطات في دولة جامبيا المجاورة قد ضبطت في يناير الماضي ما يقرب من ثلاثة أطنان من الكوكايين داخل شحنة ملح صناعي صنع في الإكوادور.

وضبطت الشرطة المغربية أمس الاثنين طنًا و335 كيلوجرامًا من الكوكايين مخبأ في سفينة حاويات بميناء طنجة على البحر المتوسط.