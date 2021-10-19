«نسعدهم» ينفذ فعالية توعوية في مستشفى الرعاية المديدة بعرعر

الرياض - محمد عبدالله - زار فريق نسعدهم التطوعي، مستشفى الرعاية المديدة بعرعر؛ حيث قدم منسوبو الفريق الورود والحلوى والقهوة.

تستهدف الزيارة نشر التطوع وتثقيف المجتمع بشأن رعاية المسنين والاهتمام بهم، مع التأكيد على الواجبات الإجتماعية والشخصية للمواطنين تجاه كبار السن باعتبارهم فئة تحتاج المساعدة والاهتمام بالصحة.

جدير بالذكر أن الفريق له العديد من النشاطات والمبادرات التطوعية والمجتمعية البارزة، فضلًا عن جهوده في العمل على نشر ثقافة التطوع.

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