ضوابط وشروط جديدة لاستيراد الخضروات والفواكه.. والبيئة تكشف موعد التطبيق

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الثلاثاء عن تطبيق ضوابط وشروط استيراد الخضروات والفواكه، بدءاً من الأول من شهر ربيع الآخر لعام 1443هـ.

وتتضمن الضوابط والشروط وفق لما نشرته الوزارة عبر حسابها بموقع«توتير»، أن تلزم جميع الواردات من الخضروات والفواكه الطازحة بالحصول على إذن مسبق لكل إرسالية للحاصلين على ترخيص استيراد خضار وفواكه صادر من الوزارة.

ويهدف التطبيق إلى استدامة الإنتاج المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي، وضبط جودة الورادات، واستمرار تدفق المنتجات، وحماية الثروة النباتية.

ويمكن الحصول على إذن استيراد إلكترونيًا من خلال الرابط التالي اضغط هنا:

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